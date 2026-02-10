الشفافية الدولية: الفساد يشهد تزايدا على مستوى العالم

حذرت منظمة "الشفافية الدولية" المعنية بمكافحة الفساد في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد تزايدا على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، في برلين، أن الفساد يتصاعد عالميا مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويُصدَر عن المنظمة سنويا ما يعرف بـ"مؤشر مُدركَات الفساد"، والذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين صفر باعتباره تعبيرا عن فساد مرتفع جدا، و100 نقطة للدلالة على غياب الفساد بالكامل، ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليما.

وتصدرت الدنمارك، التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا، المرتبة العاشرة، متقدمة خمسة مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وأيرلندا وأوروجواي.

ووفقا للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل عشرة أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، بينما لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرة أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة، إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضا في دول ديمقراطية.

وقالت ألكسندرا هرتسوج، رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا: "في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير".

وأبدت المنظمة، كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا.

وحذرت هرتسوج من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات.

وقالت: "لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها".