ميسي بعد تجديد تعاقده: سعيد بالاستمرار مع إنتر ميامي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تجديد عقده مع نادي إنتر ميامي حتى عام 2028، أن مواصلة مشواره مع الفريق تمثل بالنسبة له "إلى جانب كونها حلمًا، واقعًا جميلًا".

وقال ميسي في تصريحات نشرها النادي "أنا سعيد للغاية بالاستمرار هنا ومواصلة هذا المشروع الذي، إلى جانب كونه حلمًا، أصبح واقعاً جميلاً، اللعب في هذا الملعب، في ميامي فريدوم بارك، يمنحني شعورًا رائعًا.. منذ وصولي إلى ميامي وأنا أشعر بسعادة كبيرة، لذا أنا سعيد فعلاً بمواصلة هذه التجربة".

وسيبقى النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 38 عاماً، في صفوف إنتر ميامي، حيث سيلعب في الإستاد الجديد للنادي، فريدوم بارك، الذي من المقرر أن تُستكمل أعمال بنائه عام 2026.

وأضاف ميسي "ننتظر بفارغ الصبر اللحظة التي سنتمكن فيها من اللعب في ميامي فريدوم بارك، لدينا شوق كبير لرؤيته مكتملًا والعيش فيه من الداخل في بيتنا الجديد، ليستمتع به الجمهور أيضاً، سيكون أمراً رائعاً أن نلعب على أرضنا في ملعب بهذا الجمال".

وأكد إنتر ميامي نبأ التجديد برسالة قال فيها "إنه باقٍ في بيته"، مرفقاً بها مقطع فيديو يظهر فيه الأرجنتيني مرتدياً ملابس زرقاء داكنة وهو جالس إلى منضدة بينما يوقع العقد.

ويلعب ميسي في صفوف إنتر ميامي منذ عام 2023، وكان هداف الدوري الأمريكي لكرة القدم هذا الموسم بـ29 هدفاً، ويُعد نجم برشلونة السابق اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم، برصيد إجمالي يبلغ 46 لقبًا.