جيش الاحتلال يشن هجمات عنيفة على غزة: إحداها استهدفت ساحة مستشفى الشفاء

في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار، شن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، هجمات عنيفة على عدة مواقع في قطاع غزة، بعد تهديدات عديدة أطلقها خلال اليوم بالخصوص.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، شن طيران الاحتلال، غارتين على شمال وجنوب غزة. فيما قصفت مدفعية الاحتلال مواقع شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة جوية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، واستهدف شارعا في محيط مستشفى الشفاء شمال غزة.

فيما استهدفت مسيرة للاحتلال الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، تعليماته للجيش بتنفيذ ضربات قوية في غزة فورا.

وفي بيان له عصر اليوم الثلاثاء، قبل التصعيد الجديد، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال ارتكب أكثر من 125 خرقاً منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد 94 مدنياً، وإصابة 344 آخرين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما نفّذ الاحتلال 52 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية متجاوزاً ما يُعرف بالخط الأصفر، إلى جانب 55 عملية قصف واستهداف و11 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلاً عن اعتقال 21 مواطناً في مناطق مختلفة من قطاع غزة.