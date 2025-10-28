هيئة البث العبرية: قرار بتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل غزة عقابا لحماس

أفادت هيئة البث العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر توسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة إلى ما وراء «الخط الأصفر»، وذلك عقابًا لحركة حماس.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، مساء الثلاثاء، إن نتنياهو يناقش حاليًا هذه المسألة مع كبار المسئولين الأمريكيين.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته للجيش بتنفيذ ضربات قوية في غزة فورا.

وقال مكتب نتنياهو عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في ختام المشاورات الأمنية، أصدر رئيس الوزراء تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ هجمات قوية على قطاع غزة على الفور».

من جنبه، قال موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مسئول إسرائيلي كبير، أن الجيش الإسرائيلي قدم حزمة من خطوات الرد تتضمن استئناف الهجمات على غزة.

وأوضح أن نتنياهو أشار بختام الاجتماع لضرورة التنسيق مع الأمريكيين لتحديد الخطوات الممكنة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من القادة العسكريين مُنعوا من المشاركة في مشاورات أمنية عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعوى أنها تُعقد في إطار مقلص يضم فقط مجموعة محدودة من المسئولين السياسيين والأمنيين.