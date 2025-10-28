القمص موسى إبراهيم: لقاء الرئيس السيسي مع وفد مجلس الكنائس العالمي يعكس احترام مصر للأديان

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وفد مجلس الكنائس العالمي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، يمثل لفتة كريمة ومستمرة من الرئيس تجاه الكيانات الوطنية المخلصة، وعلى رأسها الكنيسة المصرية.

وأكد القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلة لبرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الحوار خلال الاجتماع كان مليئاً بالرسائل الإيجابية، مشيراً إلى أن الوفد أعرب عن تقديره لدور مصر القيادي، خصوصاً في اتفاقية شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، كما أشادوا باحترام الرئيس السيسي للمصريين المسيحيين وحرصه على المشاركة في الاحتفال بأعيادهم.

وأضاف أن اللقاء يعكس التزام مصر بتعزيز الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، مشيراً إلى أن استقبال الرئيس للوفد العالمي في مصر، الذي حضر 500 مشارك من 100 دولة، يرسل رسالة احترام للديانات كافة، ويبرز قدرة البشر على العيش سوياً في سلام رغم التنوع والاختلاف.

وأشار القمص موسى إبراهيم، إلى أن هذا الحدث العالمي يبرز مكانة مصر والكنيسة القبطية على الساحة الدولية، ويعزز دورها في نشر قيم الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب والأديان.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد مجلس الكنائس العالمي، برئاسة القس البروفيسور دكتور/ جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، وبحضور البابا/ تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.



وشارك في اللقاء وفد من مجلس الكنائس الأسقف/ هينرتس بيدفورد استورهم، المنسق العام للمجلس، والمطران فيكن إيكازيان والقس مارلين هيدي ريلي، نائبا المنسق العام للمجلس، ونيافة الأنبا/ توماس، مطران القوصية ومير وعضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، ونيافة الأنبا ابراهام، الأسقف العام في إيبارشية لوس أنجلوس وعضو سكرتارية المجمع المقدس واللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي.