أكسيوس: أمريكا تبلغ إسرائيل أنها لا ترى خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار من حماس يستوجب ردا

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بأنها لا ترى خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حركة «حماس» يستوجب ردًا.

وبحسب ما نشره موقع «أكسيوس»، قدمت إسرائيل فيديو إلى البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، زعمت أنه يوثق عددًا من عناصر حماس وهم يخرجون بقايا جثة من داخل مبنى أعد مسبقًا، ثم دفنها بالأرض في مكان قريب.

ووفقًا لادعاء الاحتلال، فإن «حماس استدعت مندوبي الصليب الأحمر بعد ذلك وبوقت قصير إلى المكان لخلق مظهر كاذب بالعثور على جثة مختطف».

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين قولهم، إن تل أبيب أرسلت الفيديو إلى البيت الأبيض ووكالة المخابرات الأمريكية، بذريعة أنه انتهاك للاتفاق يستوجب الرد.

وقال مسئول أمريكي إن «مسئولين كبار في إدارة ترامب أخبروا فريق نتنياهو أنهم لا يعتبرون ذلك خرقًا جوهريًا للاتفاق من قِبل حماس، وحثّوا إسرائيل على عدم اتخاذ إجراءات جذرية قد تدفع وقف إطلاق النار إلى حافة الانهيار».

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر توسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة إلى ما وراء «الخط الأصفر»، وذلك عقابًا لحركة حماس.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، مساء الثلاثاء، إن نتنياهو يناقش حاليًا هذه المسألة مع كبار المسئولين الأمريكيين.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليماته للجيش بتنفيذ ضربات قوية في غزة فورا.

وقال مكتب نتنياهو عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في ختام المشاورات الأمنية، أصدر رئيس الوزراء تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ هجمات قوية على قطاع غزة على الفور».