ملتقى RT للأفلام الوثائقية يفتتح فعالياته بحضور صبرى فواز وسلوى محمد علي

تستضيف دار الأوبرا المصرية، بداية من اليوم وحتى الخميس 30 أكتوبر الجاري، فعاليات ملتقى RT Doc للأفلام الوثائقية تحت عنوان "زمن الأبطال"، والذي تنظمه قناة RT Arabic بمشاركة نخبة من صناع السينما من روسيا ومصر.

افتتح الملتقى فعالياته بفقرة موسيقية من تقديم فرقة سويت ساوند باند بالاشتراك مع منير نصر الدين، وقدموا خلالها الأغنية الروسية "كاتيوشا"، إلى جانب أغنيتي "حلوة يا بلدي" و"سلمى يا سلامة".

وافتتح السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، الملتقى بكلمة قال فيها: "مصر وروسيا صديقان منذ زمن بعيد، وشريك ثقافي مهم، فمصر مهد الثقافة العربية ومنارة السينما العربية".

وتضمن الافتتاح الذي قدمته الإعلامية منى سلمان، بحضور الفنانين صبري فواز وسلوى محمد علي، والأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، تكريم عدد من الشخصيات على رأسهم السيناريست الراحل يحيى عزمي، وتسلمته أرملته دكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتكريم الناقد السينمائي وليد سيف، ومن بعدها عرض فيلم الافتتاح "ملائكة الرحمة".

ويهدف الملتقى، إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال السينما الوثائقية.

ومن المقرر أن يضم اليوم الثاني من الملتقى، برنامج تعليمي وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام والمهتمين بالسينما الوثائقية، حيث تبدأ الفعاليات في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بورشة عمل بعنوان "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، تتناول كيفية صناعة أفلام تجذب اهتمام المشاهدين حول العالم، ويقدمها المؤلفان روسـلان جوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة RT Documentary، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض لأفلام وثائقية روسية ومصرية، تتضمن جلسات أسئلة وأجوبة مع مخرجيها وصُنّاعها.

وتستكمل العروض يومي 29 و30 أكتوبر، حيث تُعرض مجموعة من الأفلام التي تتناول قصصًا بطولية من واقعنا المعاصر، من بينها الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، الفائز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي المصري "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.