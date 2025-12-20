عائشة بن أحمد: لعبة نيوتن وتوأم روحي أقرب الأعمال إلى قلبي

أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أن مسلسل "لعبة نيوتن" وفيلم "توأم روحي" من أقرب الأعمال إلى قلبها، وذلك خلال ندوتها الحوارية مع الناقد السينمائي أحمد شوقي، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وأشارت عائشة إلى أن تجربتها في مسلسل "دون سابق إنذار" كانت الأصعب على المستوى النفسي، مؤكدة أنها قررت بعدها الابتعاد مؤقتًا عن الأعمال التراجيدية، مشيرة إلى أن مهنة التمثيل مرهقة نفسيًا وتتطلب وعيًا وحدودًا واضحة لحماية النفس.

وحول تجربتها في مسلسل "نسر الصعيد"، أوضحت أنها طلبت ثلاثة أشهر كاملة للتحضير للهجة، معتبرة أن اختلاف اللغة أو اللهجة يغير نبرة الصوت والأداء. كما شددت على أن القراءة والمذاكرة عنصران أساسيان في عملها، مؤكدة حرصها على اختيار أدوار متنوعة ومغرية فنيًا، مع الاعتراف بوجود أدوار لا تستطيع تقديمها بسبب طبيعة المجتمع وحدود الجرأة.

وتستمر فعاليات الدورة السابعة حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، حيث يضم البرنامج الفني مجموعة متنوعة من الأفلام التي تعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلماً قصيرًا من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صُممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة إلى منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.