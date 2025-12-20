 عائشة بن أحمد: لعبة نيوتن وتوأم روحي أقرب الأعمال إلى قلبي - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 10:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

عائشة بن أحمد: لعبة نيوتن وتوأم روحي أقرب الأعمال إلى قلبي


نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 10:25 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 10:25 م

أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أن مسلسل "لعبة نيوتن" وفيلم "توأم روحي" من أقرب الأعمال إلى قلبها، وذلك خلال ندوتها الحوارية مع الناقد السينمائي أحمد شوقي، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

وأشارت عائشة إلى أن تجربتها في مسلسل "دون سابق إنذار" كانت الأصعب على المستوى النفسي، مؤكدة أنها قررت بعدها الابتعاد مؤقتًا عن الأعمال التراجيدية، مشيرة إلى أن مهنة التمثيل مرهقة نفسيًا وتتطلب وعيًا وحدودًا واضحة لحماية النفس.

وحول تجربتها في مسلسل "نسر الصعيد"، أوضحت أنها طلبت ثلاثة أشهر كاملة للتحضير للهجة، معتبرة أن اختلاف اللغة أو اللهجة يغير نبرة الصوت والأداء. كما شددت على أن القراءة والمذاكرة عنصران أساسيان في عملها، مؤكدة حرصها على اختيار أدوار متنوعة ومغرية فنيًا، مع الاعتراف بوجود أدوار لا تستطيع تقديمها بسبب طبيعة المجتمع وحدود الجرأة.

وتستمر فعاليات الدورة السابعة حتى يوم 21 ديسمبر الجاري، حيث يضم البرنامج الفني مجموعة متنوعة من الأفلام التي تعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلماً قصيرًا من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صُممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة إلى منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك