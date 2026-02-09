الهند: مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بسبب نزاع على الأراضي

أفادت الشرطة الهندية بأن شخصا قُتل رميا بالرصاص بينما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر إطلاق نار بسبب نزاع على قطعة أرض، وقع في نطاق مركز شرطة بيهات بولاية أوتار براديش شمال البلاد اليوم الأحد.

ووفقا لما ذكرته الشرطة الهندية، فإن الحادثة وقعت عندما اجتمع ممثلون عن الطرفين المتورطين في النزاع لإجراء مناقشة تهدف إلى التوصل لتسوية بشأن قطعة الأرض المتنازع عليها، وفقا لوكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.

وأثناء المحادثات، قام أحد الأطراف بفتح النار على الطرف الآخر، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، توفي أحدهم لاحقا.