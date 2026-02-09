جاكرتا تحشد 100 ألف فرد لعملية تنظيف كبرى

أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية بأن حكومة جاكرتا الإقليمية حشدت نحو 100 ألف فرد من مؤسسات مختلفة ووحدات لتنفيذ علمية تنظيف ضخمة ضمن حركة "أبقوا جاكرتا نظيفة"، صباح اليوم الأحد.

وأشار نائب حاكم جاكرتا رانو كارنو إلى أن جهود التنظيف المكثفة شهدت مشاركة موظفي الخدمة المدنية ومقدمي الخدمات وموظفي حكومة الإقليم، إلى جانب جنود وعناصر من الشرطة وأفراد من الجمهور.

وأوضح كارنو أن برنامج إدارة النفايات يأتي تنفيذا لتوجيه صدر عام 2026 عن الأمانة الإقليمية لجاكرتا، ويهدف إلى تحسين البيئة المعيشية للسكان في ظل التهديدات المرتبطة بحمى الضنك، مع ارتفاع معدلات الرطوبة المصاحبة للانتقال من الموسم المطير إلى الموسم الجاف.