كوريا الجنوبية: اجتماع لبحث الرسوم الجمركية الأمريكية

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم مين سيوك، محادثات مع نواب بارزين في الحزب الديمقراطي الحاكم ورئيس سكرتارية الرئاسة في وقت لاحق اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون خاص بتنفيذ تعهدات كوريا الجنوبية الاستثمارية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى قضايا أخرى عالقة، حسبما أفاد مسؤولون.

ويُعقد الاجتماع في تمام الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي في مقر إقامة رئيس الوزراء، وذلك بعد أن اتفقت الأحزاب السياسية المتنافسة الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة خاصة بمشروع قانون الاستثمار، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وسيشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء كيم مين سيوك، ورئيس السكرتارية الرئاسية كانج هون سيك، وزعيم الحزب الحاكم جونج تشونج ريه، والسكرتير الرئاسي لشؤون السياسات هونج إيك بيو.

ومن المتوقع أن يتبادل المسؤولون نتائج زيارة قام بها مؤخرا مسؤولون تجاريون بارزون إلى الولايات المتحدة لمناقشة سياسة ترامب الجمركية، وأن يناقشوا استراتيجية الحزب الديمقراطي لإقرار مشروع قانون الاستثمار الخاص.

في الشهر الماضي، هدد ترامب برفع الرسوم الجمركية "المتبادلة" والرسوم على السيارات والأخشاب والأدوية في كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%، مُعللا ذلك بتأخير في الإجراءات البرلمانية من الجانب الكوري لإقرار مشروع قانون الاستثمار الخاص الذي يُسهل تنفيذ اتفاقية تجارية بين البلدين.

وبموجب هذه الاتفاقية، التزمت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، إلى جانب تعهدات أخرى، مقابل خفض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المتبادلة على كوريا الجنوبية من 25% إلى 15%.