ريال مدريد يختتم 2025 بالفوز على إشبيلية ويطارد برشلونة في الصدارة

اختتم ريال مدريد سنة 2025 بالفوز على حساب ضيفه إشبيليه بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

تقدم ريال مدريد عن طريق رأسية من جود بيلينجهام في الدقيقة 38 من عمر المباراة، ثم أضاف النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب ماركاو لاعب إشبيلية في الدقيقة 68 من عمر المواجهة بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني من جدول ترتيب الليجا، وقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطة وحيدة، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب برشلونة مساء غدٍ، الأحد، ضد فياريال، ضمن منافسات الجولة ذاتها.