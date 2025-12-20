اللجنة المصرية بغزة: نعمل بتوجيهات من الرئيس السيسي لإنقاذ أهالي القطاع في أقسى الظروف

قال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، إن مصر اللجنة تعمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كل ما يمكن لإنقاذ أهالي القطاع في أصعب الظروف وأقساها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة«الحدث اليوم»، أن مصر تقدم حاليا عشرات الآلاف من الخيام والأغطية والطرود الصحية والغذائية في ظل أجواء شديدة البرودة وقاتلة تضرب قطاع غزة في هذه الآونة.

وأشار إلى تسجيل عدد من الشهداء في غزة جراء شدة البرد وغرق الخيام البالية والمهترئة، موضحًا أن اللجنة المصرية تعمل على مدار الوقت مع فرق الطوارئ لإنقاذ العائلات الفلسطينية في الخيام التي أصبحت كابوسًا يتعب أهالي القطاع.

وأشار إلى أن اللجنة المصرية بدأت بتوزيع الخيام والأغطية وكل ما يلزم إلى هذه العائلات، لافتا إلى التنسيق مع المؤسسات الأممية والدفاع المدني في غزة عبر غرفة عمليات مشتركة حيث تحركت المعدات الثقيلة والشاحنات لتجهيز الخيام التي غرقت بفعل مياه الأمطار.

ونوه إلى أن الظروف قاسية في قطاع غزة جراء هذه الأحوال، لكن الكلمة العليا تعود إلى اللجنة المصرية التي تغيث العائلات الفلسطينية، حيث تم إجلاء عائلات إلى مخيمات اللجنة وتقديم ما يلزم لها من دعم، مع تركيب المخيمات التي تضررت بفعل الأمطار.