رئيس إندونيسيا: نظافة المدن شرط لتعزيز عائدات السياحة من العملة الأجنبية

قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إن قطاع السياحة يعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وينبغي تعظيم الاستفادة منه لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الحفاظ على النظافة في مختلف المناطق.

وأضاف برابوو، خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، في مراسم التوقيع الجماعي على قروض الإسكان المدعومة في سيرنج بمقاطعة بانتين: "السياحة من أفضل مصادر جلب العملة الأجنبية. كيف نتوقع قدوم السياح الأجانب إلى إندونيسيا إذا كانت مدننا عشوائية وقرانا متسخة؟"، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وأكد الرئيس الإندونيسي، أن نظافة المدن والقرى عامل حاسم في جذب السياح الأجانب، مشيرا إلى أنه من دون بيئة منظمة ومريحة، ستواجه إندونيسيا صعوبة في المنافسة مع دول أخرى.

ولتحقيق ذلك، قال إنه يعتزم دعوة جميع رؤساء الأقاليم مطلع العام المقبل لمناقشة استراتيجية شاملة للتخطيط الإقليمي.

وأضاف أن كل مقاطعة ستشجع على تشكيل فريق معماري يتولى مساعدة الحكومات المحلية في إعداد مخططات رئيسية لعواصم المقاطعات والأقاليم.

وأوضح برابوو، أن هذه المخططات الرئيسية تهدف إلى إنشاء مناطق نظيفة وجميلة، بما يدعم تطوير السياحة الوطنية.