مبابي يعادل رقم رونالدو التاريخي ويحتفل على طريقته

عادل الفرنسي كيليان مبابي الرقم القياسي لقدوته الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيل 59 هدفًا في عام واحد مع ريال مدريد.

وسجل مبابي الهدف الثاني في فوز ريال مدريد حساب ضيفه إشبيليه بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

وأضاف النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ليصل للهدف رقم 18 في الموسم الحالي من الدوري الإسباني في صدارة جدول الترتيب، والهدف رقم 59 له مع الميرينجي في جميع المسابقات لعام 2025.

وبعد الهدف حرص النجم الفرنسي على الاحتفال بالطريقة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتساوى مبابي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي سجل 59 هدفًا لصالح ريال مدريد في سنة 2013، كأكثر لاعب يسجل في عام واحد مع الفريق الملكي.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 42 في المركز الثاني من جدول ترتيب الليجا، وقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطة وحيدة، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز التاسع.