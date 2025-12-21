انتقد الفنان محمد صبحي، بشدة الصورة الذهنية التي تصدرها الدراما للمرأة، محذرًا من تآكل القيم التي أدت إلى انتشار جرائم غريبة في المجتمع.

وخلال لقائه ببرنامج "كل الكلام" مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع على قناة "الشمس"، رد صبحي على سؤال حول إمكانية تقديم جزء جديد من "يوميات ونيس" قائلاً: "صعب جدًا، فقد رحلت سعاد نصر ورحل 80% من قوام العمل".

وأضاف: "المسلسل لا يزال يعيش، وونيس لم يعد مجرد تمثيل، أنا اليوم أشعر أنني أريد الإمساك بـ (شومة) والنزول للشارع لتعديل المايل، يكفيني أن الأحفاد اليوم يبحثون عن حلقات المسلسل على يوتيوب ليتعلموا منها كيف يواجهون مشاكلهم".

وشن الفنان هجومًا حادًا على تقديم المرأة في الدراما كمنحرفة أو "معلمة" تتحدث بأسلوب سوقي، قائلًا: "مصر من جنوبها لشمالها مليئة بالعظيمات.. لماذا لا نقدم مسلسلاً عن سميرة موسى؟ أو عن الأميرة فاطمة التي تبرعت بأرض جامعة القاهرة؟ أو عن والدة طه حسين التي كانت أمية لكنها امتلكت ثقافة عالمية ربت بها عميد الأدب العربي؟".

وأضاف: "يقولون المرأة نصف المجتمع، وأنا أقول هي كل المجتمع، والرجل يجاورها فقط، نحن خرجنا من رحمها، فكيف نسمح بتشويهها؟".

وكشف عن موقفه الشخصي عند الزواج: "اشترطت على زوجتي ألا نهدم هذه الأسرة مهما حدث، حتى لو انفصلنا، فالأبناء هم الأهم".

وعن جرائم القتل والتحرش الأخيرة، رفض صبحي بشدة أي فتاوى تُبرر ضرب المرأة، قائلًا: "لا يوجد في ديني الإسلامي الذي أفتخر به ما يسمح بضرب الزوجة.. هذا ليس دينًا".

وأرجع تدهور الأخلاق إلى تراكم الفشل عبر السنوات، معتبرًا أننا خسرنا خمسة أجيال بسبب تراجع التعليم والفن والثقافة والإعلام، متسائلًا: "إذا كان الأب والأم لم يتربيا جيدًا، فكيف يربيان أبناءهما؟ الحل يبدأ من العودة للاحترام المتبادل داخل الأسرة؛ فمن يحترم اللفظ داخل بيته، لن يتلفظ به في الشارع".

ووجه صبحي رسالة لجمهوره الذي سانده ضد الكتائب الإلكترونية قائلًا: "ربما أراد الله لي ما لم أرده لنفسي.. كلما تعرضت لهجوم، وجدت 70 أو 100 مليون إنسان حول العالم يدافعون عني".

وختم حديثه: "أشكر كل من جعلني أشعر أنني أصنع شيئًا يحترم المشاهد، أنا احترمتكم فاحترمتموني، وأحببتكم فأحببتموني".



