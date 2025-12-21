 أمريكا: اختفاء 16 ملفا على الأقل من ملفات قضية إبستين من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل - بوابة الشروق
الأحد 21 ديسمبر 2025 12:30 ص القاهرة
أمريكا: اختفاء 16 ملفا على الأقل من ملفات قضية إبستين من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

نيويورك - أسوشيتد برس
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 11:53 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 11:53 م

اختفى اليوم السبت، ما لا يقل عن 16 ملفا من الموقع الإلكتروني العام لوزارة العدل الأمريكية الخاص بالوثائق المتعلقة بجيفري إبستين ومن بينها صورة يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من يوم على نشرها، من دون أي تفسير حكومي أو إخطار للرأي العام.

وكانت الملفات المفقودة متاحة أمس الجمعة، لكنها لم تعد قابلة للوصول بحلول اليوم السبت.

وشملت الملفات صورا للوحات تصور نساء عاريات، وصورة أخرى تظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج.

وفي تلك الصورة، وداخل أحد الأدراج بين صور أخرى، ظهرت صورة تجمع ترامب إلى جانب إبستين، وميلانيا ترامب، وجيسلين ماكسويل، الشريكة المقربة لفترة طويلة لإبستين.

