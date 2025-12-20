حماس تبلغ المخابرات التركية التزام المقاومة باستمرار وقف إطلاق النار

قالت حركة حماس، إن وفدًا قياديًّا من الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة، التقى اليوم السبت، في مدينة إسطنبول التركية، رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.

وأضافت في بيان، مساء السبت، أن اللقاء تناول مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل استكمال الاحتلال تنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد وفد الحركة خلال اللقاء، التزام المقاومة باستمرار وقف إطلاق النار، مستعرضا في الوقت نفسه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخروقات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 400 شهيد منذ بدء سريان الاتفاق، مشدداً على ضرورة وقف هذه الخروقات المتواصلة.

كما استعرض الوفد الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع مع دخول فصل الشتاء، مؤكداً الأولوية القصوى لإدخال الخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة بشكل عاجل لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من الموت برداً وغرقاً في ظل تدمير البنية التحتية ومنازل المواطنين، والعمل على تكثيف الجهود مع الجهات الدولية والإقليمية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لكافة مناطق القطاع.

وبحث الجانبان الدور التركي والجهود المبذولة لتهيئة الظروف اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لمعالجة القضايا العالقة، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الفلسطيني والحفاظ على الثوابت الوطنية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها الجمهورية التركية في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقلوا تحياتهم للقيادة التركية على مواقفها الداعمة وجهودها الإغاثية المتواصلة.