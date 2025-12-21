سنغافورة: إصابة سجين وضابطين إثر تعرض مركبة تابعة لمصلحة للسجون لحادث

تعرضت مركبة تابعة لمصلحة السجون السنغافورية، لحادث مع سيارتين خاصتين في 19 ديسمبر الجاري، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم سجين وضابطين مرافقين، بجروح طفيفة.

وذكرت مصلحة السجون في منشور على فيسبوك، اليوم السبت، أن المركبة كانت تنقل الأشخاص الثلاثة من مستشفى تان توك سنج إلى مجمع سيلارانج بارك بعد موعد طبي للسجين، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وأشارت إلى أن الحادث وقع بعد أن اصطدمت سيارة خاصة بمؤخرة مركبة السجون، ومن ثم ارتطمت مركبة السجون بسيارة خاصة ثانية كانت أمامها.

وجرى إنقاذ المصابين بواسطة قوة الدفاع المدني السنغافورية باستخدام معدات إنقاذ هيدروليكية.