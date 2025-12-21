نجح فريق أرسنال في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره إيفرتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

ودخل الجانرز اللقاء بضغط هجومي مكثف منذ الدقائق الأولى، سعيًا لتسجيل هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية ويربك حسابات الضيوف، وهو ما استمر طوال مجريات الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 23 نقطة التحول في المباراة، بعدما لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، ليحتسب ركلة جزاء لصالح أرسنال، نجح فيكتور جيوكيريس في ترجمتها إلى هدف التقدم بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد جيوكيريس أن يضيف الهدف الثاني، إلا أن تسديدته القوية في الدقيقة 44 مرت أعلى العارضة، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، حاول إيفرتون العودة للمباراة، وطالب بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 59 بعد سقوط ثيرنو باري داخل منطقة الجزاء، لكن تقنية الفيديو رفضت احتسابها.

من جانبه، واصل أرسنال بحثه عن الهدف الثاني لتأمين الفوز، إلا أن القائم الأيسر لمرمى إيفرتون وقف حائلًا أمام ذلك في أكثر من مناسبة، بعدما تصدى لتسديدتي لياندرو تروسارد في الدقيقة 64، ثم مارتن زوبيميندي في الدقيقة 69.

وبهذا الانتصار، رفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مجددًا، مستفيدًا من تعثر المنافسين، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز العاشر، متأخرًا بفارق الأهداف عن برايتون.