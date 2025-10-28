جيش الاحتلال يعلن رفع القيود عن منطقة غلاف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان على منصة "إكس"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قرر رفع القيود عن منطقة غلاف غزة ابتداءً من اليوم الثلاثاء، الساعة السادسة مساء، وذلك بعد تقييم الوضع الأمني في تلك المنطقة.

وتضم منطقة غلاف غزة مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل، فرض جيش الاحتلال على هذه المنطقة ما يُعرف بالوضع الخاص في الجبهة الداخلية، وهو ما يعني فرض حالة طوارئ أمنية.

وتمثلت القيود في فرض حظر على التجمعات والتنقل والدخول والخروج من تلك المناطق، بالإضافة إلى إغلاق بعض المؤسسات كالمدارس.

ويعني قرار رفع القيود عن مناطق غلاف غزة عودة الحياة فيها إلى طبيعتها، واستبعاد وجود تهديدات أمنية محتملة تجاهها.

وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.