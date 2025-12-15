ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

على غرار أدائها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي سجل سعر الذهب ارتفاعا حادا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، قبل أن يتراجع مع تقدم التعاملات بارتفاع طفيف.

وبعد أن قفز بنسبة 1ر1% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 20ر4349 دولارا للأوقية في بداية التعاملات، تراجع سعر الذهب تسليم الشهر الحالي بشكل ملحوظ عن أفضل مستوياته، لكنه أغلق مرتفعًا بمقدار 60ر6 دولارا أو 2ر0% إلى 70ر4306 دولارا للأوقية.

وعلى الرغم من تراجعه عن أعلى مستوياته، أنهى الذهب تعاملات اليوم عند أعلى مستوى إغلاق له منذ شهرين تقريبا.

واستفاد الذهب في البداية من انخفاض قيمة الدولار، لكن العملة الأمريكية شهدت انتعاشا ملحوظا مع تقدم التعاملات. وانخفض مؤشر الدولار اليوم بمقدار 02ر0 نقطة فقط أو أقل من 1ر0% إلى 38ر98 نقطة.

وجاء انتعاش الدولار وتراجع الذهب اللاحق في ظل ترقب المتداولين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة خلال الأيام القادمة.

من المقرر صدور التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، إلى جانب تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر غدا، بينما سيصدر تقرير تضخم أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر يوم الخميس.

وقد تؤثر هذه البيانات على توقعات أسعار الفائدة بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي.

وبينما خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا على نطاق واسع، أظهرت توقعات المسئولين تباينا كبيرا في الآراء حول المزيد من خفض أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.