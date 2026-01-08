سيناتور جمهوري: ترامب وافق على مشروع قانون لمعاقبة من يشتري النفط الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام أن الرئيس دونالد ترامب وافق على مشروع قانون لفرض عقوبات على الدول التي تشتري "النفط الروسي الرخيص".

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس"، الأربعاء، عقب لقاءه الرئيس ترامب.

وقال جراهام: "بعد اجتماع مثمر للغاية، وافق (ترامب) على مشروع قانون العقوبات الروسية الذي حظي بدعم الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) وكنت أعمل عليه أنا والسيناتور ريتشارد بلومنتال وآخرين منذ شهور".

وأشار جراهام إلى أن مشروع القانون يمنح ترامب الفرصة "لمعاقبة البلدان التي تشتري نفطا روسيا رخيصا".

وأضاف: "سيمنح هذا القانون الرئيس ترامب نفوذًا هائلًا ضد دول مثل الصين والهند والبرازيل، وسيحفزها على التوقف عن شراء النفط الروسي الرخيص الذي يمول موسكو خلال الحرب على أوكرانيا".

ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.