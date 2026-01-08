إيران: إسرائيل تنتهك الاتفاق مع لبنان وجاهزون للحرب والتفاوض

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، الخميس، إن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وإن بلاده جاهزة للحرب والتفاوض.

وأضاف عراقجي، في مؤتمر صحفي لدى وصوله مطار رفيق الحريري ببيروت، أن "منطقتنا تواجه تحديات جمة لم يسبق لها مثيل في المنطقة".

وأضاف أن "سبع دول تعرّضت للهجوم من إسرائيل خلال عامين، من بينها لبنان وإيران، ولا تزال هناك أجزاء من لبنان تحت الاحتلال".

وفي يونيو الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، فردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات

عراقجي تابع أن "الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وفي أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، وقتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ 27 نوفمبر 2024، مما أسفر عن مئات القتلى، بالإضافة إلى دمار واسع.

وفي تحدٍ للاتفاق تواصل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وتتواتر تقارير إعلامية عبرية عن اعتزام إسرائيل، بموافقة أمريكية، شن هجوم واسع على ما تدعي أنها "أهداف لحزب الله"، بداعي أن عملية نزع سلاح الحزب المدعوم من طهران لا تسير على النحو المطلوب، في ظل تمسكه بسلاحه.

والخميس، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح بيد الدولة حققت أهداف مرحلتها الأولى، ودخلت "مرحلة متقدمة"، لكن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

وأردف عراقجي: "سأتشاور مع كل حكومات ودول المنطقة باستمرار، وزيارتي إلى لبنان تأتي في توقيت مهم، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا".

ولفت إلى أن "حجم التبادل التجاري بين إيران ولبنان بلغ خلال السنة الماضية 110 ملايين دولار، ما يدلّ على مدى الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيزها أكثر فأكثر بين البلدين".

واستطرد: "عازمون على تعزيز العلاقات بين لبنان وإيران على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وندعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته".

وردا على سؤال حول تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة بشن حرب جديدة على إيران، قال عراقجي إن "أمريكا وإسرائيل اختبرتا الهجوم على إيران، ومنيت استراتيجيتهما بالفشل الذريع".

وتابع: "جاهزون لأي وضعية كانت، ولن نرغب بالحرب ولكننا جاهزون لها، وجاهزون أيضا للتفاوض".

وشدد على أن طهران جاهزة للتفاوض مع واشنطن "على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة".

وتدعي تل أبيب أن إيران تعمل بكثافة على إعادة بناء قدراتها الصاروخية، التي تضررت في الحرب الأخيرة، مما يشكل خطرا على إسرائيل.

وعلى رأس وفد اقتصادي، وصل عراقجي الخميس إلى بيروت في زيارة تستمر يومين، ويلتقي الجمعة مسؤولين بينهم رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري