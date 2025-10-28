الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة البنك الأهلي بتدريبات بدنية وخططية قوية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أُقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

عقب ذلك، خاض اللاعبون تدريبات خططية تحت إشراف المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية استعدادًا للقاء المقبل في الدوري.

وفي ختام المران، خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلالها.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.