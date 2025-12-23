روسيا: نرفض هدنة مؤقتة في أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده تعارض وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، معتبرا أن "هذا الخيار لن يساهم في إحراز تقدم لحل الأزمة القائمة".

جاء ذلك في تصريحات أدلاها، الاثنين، خلال فعالية دولية في العاصمة موسكو.

وأضاف ريابكوف أن روسيا تؤيد وقف القتال في إطار اتفاق "يضمن حل المشكلات مثل الأسباب الجذرية للأزمة، ويكفل البنية الدستورية للاتحاد الروسي".

واتهم المسؤول الروسي، دولا (لم يسمها) بمحاولة تقويض جهود وقف الحرب وإخراجها عن مسارها، داعيا الإدارة الأمريكية إلى مواجهة ذلك بشكل أكثر فاعلية.

وأشار إلى أن أوكرانيا والدول الأوروبية تحاول تقويض الحوار بين موسكو وواشنطن، مؤكدا على أنهم سيواصلون الحوار مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد حل للحرب الأوكرانية.

وتأتي تصريحات ريابكوف في أعقاب دعوة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤخرا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال في أوكرانيا خلال عيد الميلاد.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.