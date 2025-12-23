نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط

علق الدكتور أحمد الشيال الأمين العام المساعد والمتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، على أزمة زيادة أعداد خرجي طب الأسنان.

وقال خلال تصريحات على برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور" مساء اليوم الإثنين، إن أعداد الخريجين ارتفعت خلال آخر 12عامًا بمقدار مرة ونصف عما كانت عليه حتى 2013، بحوالي 115 ألف طبيب مقارنة بـ45 ألف سابقًا.

ولفت إلى أن أطباء الأسنان الخريجين كوارد يجب أن تتوافر لهم الموارد والفرص لخدمة المواطنين، موضحًا أن تعليمهم لا يقتصر على سنوات الدراسة والامتياز وحدها، وأنهم يحتاجون للتدريبات والفرص لاستكمال الدراسات العليا.

وأشار إلى ارتفاع نسب خريجي طب الأسنان في مصر مقارنة بالنسب العالمية في بعض الدول، والتي حددت نسبة 3.3 طبيب أسنان لكل 10000 مواطن.

ونوه إلى أن هذه الأزمة ناتجة عن غياب الوعي المجتمعي بصحة الفم والأسنان، نتيجة للظروف الاقتصادية والوضع الاجتماعي، ولجوء المواطنين لأطباء الأسنان في مراحل الإصابة المتقدمة، وليس لأغراض الوقاية والتجميل مقارنة بالسنوات السابقة.

وعلق قائلًا: " حاليًا نتجه للعلاج وعيادات طب أسنان الطوارئ.. ومفيش فكرة أو ثقافة إن أنا بشكل دوري محتاج أروح وأكشف عند دكتور الأسنان كل 6 شهور".