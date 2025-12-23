قائد الجيش الثاني الميداني: دورنا في عملية دعم وإدخال المساعدات لقطاع غزة كان حاسما منذ 7 أكتوبر

رد لواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول ماذا قُدم منذ 7أكتوبر 2023 لأهالي غزة؟.

وأضاف خلال تصريحات للإعلامي أحمد سالم عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON E" مساء اليوم الإثنين، أن القيادة السياسية وجّهت بالحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع التهجير.

ونوه إلى أن القيادة العامة للجيش كلفت الثاني الميداني بالإشراف المباشر على وصول المساعدات، قائلًا: "الجيش الثاني كان له دور حاسم في عملية دعم وإدخال المساعدات لقطاع غزة بداية من السابع من أكتوبر 2023".

ولفت إلى أن الثاني الميداني تولى أيضًا الإشراف على الجانب المصري من معبر رفح، واستقبال القوافل الإنسانية من القادمة من داخل مصر أومطار العريش، وتجميعها غرب معبر رفح لفحصها والتأكد من خلوها من المواد المحظورة، استعدادًا لدخولها بالتنسيق مع جهات الاختصاص والجهات الأمنية.

وأكمل أن الثاني الميداني مسئول أيضًا عن استقبال الحالات الصحية، وتأمين الطرق في سيناء من خلال الدوريات المتحركة ومرافقة الشاحنات من نقاط التجميع إلى الحدود .

وذكر أنه بعد الإنجاز الرئاسي في اتفاق شرم الشيخ 2025، استمر الثاني الميداني في الإشراف على وصول المساعدات لفلسطين.

وعلق قائلًا: "كل دا بيعكس دور الجيش الثاني كجزء من السياسية الإنسانية لدعم قطاع غزة".