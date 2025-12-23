متحدث مجلس الوزراء: الكارت الموحد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة مستجدات تطوير منظومة الدعم والكارت الموحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة" مساء الإثنين، أن هذه المنظومة تستهدف تقديم الدعم لمستحقيه، من خلال تطوير استمارة تحديث بيانات المستفيدين، استعدادًا للتوسع التدريجي في تطبيقها على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنها تطبق حاليًا بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، مؤكدًا أنها ستشمل جميع المحافظات فور استكمال الدراسات اللازمة وانتهاء عمليات التنسيق بين وزراة التموين والجهات المعنية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن تحديد المستحقين يتم وفق مجموعة من المحددات التي تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها ستخدم منظومة الدعم النقدي في حال إقرارها.

يُذكر أن رئيس الوزراء اجتمع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أولوية كبرى لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، وبما يحقق كفاءة الاستهداف والعدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد، وتحديث بيانات المستفيدين تمهيدًا للتوسع على مستوى الجمهورية، إلى جانب جهود تنقية وتدقيق قواعد بيانات منظومتي السلع التموينية والخبز.

وشدد رئيس الوزراء على أن أي قرارات مستقبلية ستستند إلى قواعد بيانات دقيقة ودراسات شاملة، موجّهًا باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية وعرض النتائج في التوقيت المناسب لاتخاذ ما يلزم من خطوات.



