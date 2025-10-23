بيتر ميمي يلتقي بأعضاء نقابة المهن التمثيلية في ورشة «تجارب الأداء» ضمن فعاليات مهرجان المسرح

في إطار فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، أقيمت اليوم ورشة بعنوان “تجارب الأداء (Auditions)”، قدمها المخرج بيتر ميمي، بحضور عدد من الفنانين الشباب وأعضاء النقابة.

شهد اللقاء حوارًا ثريًا بين بيتر ميمي والمشاركين، حيث تحدث عن أهمية التحضير الجيد قبل خوض أي تجربة أداء، مشددًا على ضرورة امتلاك الممثل لأدواته الفنية والإنسانية التي تبرز شخصيته وتُميز أداءه أمام الكاميرا.

كما قدّم ميمي عددًا من النصائح المستمدة من خبرته في مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني، مؤكدًا أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن الاجتهاد والتدريب المستمر هما مفتاح النجاح في مهنة التمثيل.

الورشة جاءت ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية والثقافية التي ينظمها المهرجان، بهدف تطوير مهارات الفنانين الشباب وخلق جسور تواصل بين الأجيال المختلفة في الوسط الفني، بما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه نقابة المهن التمثيلية في دعم المواهب وصناعة مستقبل المسرح المصري.