سبب اضطراري يبعد مروان عطية عن مواجهة مصر وإثيوبيا

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن مروان عطية لاعب وسط الأهلي، لن يتواجد في قائمة مباراة إثيوبيا المقرر لها 5 سبتمبر والمقرر إقامتها بإستاد القاهرة.

وأوضح مدير المنتخب أن لاعب الأهلي سيغيب بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين.

أضاف "مروان انضم لقائمة المنتخب بعد عودته للمشاركة مع الأهلي، والاطمئنان عليه طبيا، وسيتم تجهيزه لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها يوم 9 سبتمبر".

ويخوض منتخب مصر مباراتين الأولى أمام اثيوبيا يوم 5 باستاد القاهرة ثم مباراة بوركينا يوم 9 باستاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو ضمن مواجهات الجولتين السابعة و الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ويعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة خلفه بوركينا فاسو 11 نقطة.