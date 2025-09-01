 النني وأفشة في قائمة منتخب مصر الثاني استعدادا لوديتي تونس - بوابة الشروق
الإثنين 1 سبتمبر 2025
نشر في: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 1:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 سبتمبر 2025 - 1:23 ص

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب "قطر 2025"، القائمة التي ستخوض مباراتين وديتين أمام تونس، خلال شهر سبتمبر الجاري.

تضم القائمة العديد من الأسماء البارزة بصفوف الأهلي والزمالك وبيراميدز وكذلك المحترفين خارج مصر.

وجاءت خيارات حلمي طولان على النحو التالي..

حراسة المرمى.. أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

الدفاع.. عمر جابر، كريم فؤاد، كريم حافظ، يحيى زكريا، محمود الونش، أحمد سامي، مصطفى العش، محمود رزق، علي الفيل.

الوسط.. محمد النني، أكرم توفيق، غنام محمد، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، عمرو السولية، مصطفى سعد ميسي، أفشة، ميدو جابر، محمود زلاكة، حسين الشحات.

الهجوم.. حسام حسن، ناصر منسي، ومروان حمدي.


