أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة القراء، برئاسة المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي، المستشار القضائي لوزارة الأوقاف، نتيجة انتخابات النقابة التي استمرت نحو ثماني ساعات، تلتها عملية فرز الأصوات على مدار أكثر من ثلاث ساعات، وأسفرت عن فوز فضيلة الشيخ محمد حشاد بمقعد نقيب القراء لولاية جديدة بعدد (590) صوتًا.

كما فاز بعضوية الفئة (أ) 18 عضوًا، هم: محمود محمد حسن الخشت، ومحمد عبد القادر بيومي، ومحمد عبد الموجود عبد المقصود، وإبراهيم السيد إبراهيم المتولي، وعبد الفتاح علي عبد الفتاح، والخضر أحمد محمد، وأحمد عوض إسماعيل فيوض، ومحمود علي محمد حسن، ووليد يحيى راغب، وماهر محمد عبد النبي الفرماوي، ومحمد بسيوني عبد اللطيف، ووليد سيد عبد الشافي، والسيد عبد الكريم عبده، ومحمد محروس محمد عبد المنعم، وياسر عبد الباسط محمد، ومحمد محمد محيي الدين، وعبد اللطيف العزب حسين، وحسين حسن عبد العال.

وفي الفئة (ب) فاز كل من: حسين إبراهيم فتح الله، وأحمد فرج الله محمود عبد الغني.

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فضيلة الشيخ محمد حشاد على فوزه بمقعد نقيب القراء لولاية جديدة تستمر خمس سنوات، ولمجلس الأعضاء المنتخب، مطالبًا إياهم بمزيد من العمل والعطاء لخدمة أهل القرآن. كما قدم الوزير الشكر لأعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ووافر شكره وتقديره لوسائل الإعلام المختلفة التي شاركت في إخراج هذا العمل الراقي في إطار من النزاهة الكاملة والشفافية التامة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة ضمت المستشار النميري عبد الفتاح، والمستشار خالد عبد المنعم إمام، والدكتور رشدي فوزي رشدي، والمستشار معوض يونس عبد الحافظ؛ فيما شارك في الإشراف على اللجان الفرعية كل من: المستشار محمود عبد المنعم، والمستشار محمد توفيق عبد الحميد، والمستشار عمر أحمد هشام العرابي، والمستشار محمد يوسف محمد سيد، والدكتور محمود عبد القادر، والمستشار مصطفى حسين محمد.

وتوجهت اللجنة بالشكر والتقدير لوزير الأوقاف على اهتمامه البالغ بهذه النسخة من انتخابات النقابة، وحرصه الشديد على توفير كل سبل الرعاية حتى تخرج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة التي تليق بأهل القرآن.