سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، العثور على 4 مقابر جماعية تضم عشرات الرفات شمال حمص وسط البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان عبر حسابها على منصة "تلغرام"، بأنه "عُثر خلال أعمال حفر من قبل عدد من المدنيين في شارع الستين شمال مدينة حمص على 4 مقابر جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص".

وأضافت: "تم إخطار الجهات المختصة، التي باشرت عملها لإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد تفاصيل المقابر المكتشفة، والتحقّق من وجود رفات أخرى محتملة".

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

ويقول السوريون إن زوال نظام الأسد يمثل نهاية حقبة رعب عاشوها على مدى عقود، إذ شكلت سجونه كوابيس لهم جراء عمليات التعذيب الممنهج والتنكيل والإخفاء القسري.

ومرارا، أكدت الإدارة السورية الجديدة على لسان عدد من مسؤوليها أن محاسبة المجرمين زمن النظام السابق وتقديمهم للعدالة "ستبقى أولوية".

وفي هذا الصدد، تعهد الرئيس أحمد الشرع، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر الماضي، بـ"تقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة".