بدأت اللجان الفرعية في دوائر عين شمس بمحافظة القاهرة عملية فرز أصوات الناخبين بعد انتهاء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت "الشروق" سير عملية الفرز داخل لجنة فرعية بمدرسة أم الأبطال في دائرة عين شمس، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواجدت قوات الأمن في محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية وضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، إلى جانب فرق المتابعين ومندوبي المرشحين.

ويتنافس في دائرة عين شمس 13 مرشحًا، بينهم مرشح من حزب مستقبل وطن، ومرشحين من حزب حماة وطن وحزب إرادة جيل، فيما يتنافس الباقون كمستقلين، على مقعدين عن الدائرة.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.