الاتحاد الأوروبي والإفريقي يدينان مجازر الدعم السريع في الفاشر ويطالبان بإنهاء النزاع

أدان الاتحاد الأوروبي ونظيره الإفريقي، الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على مدينة الفاشر السودانية.

جاء ذلك في البيان الختامي الثلاثاء، للقمة السابعة للاتحادين الأوروبي والإفريقي المنعقدة في جمهورية أنغولا.

وأعرب البيان عن قلق الاتحادين إزاء الوضع في السودان، مؤكدا دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد".

كما أعرب عن القلق العميق إزاء تزايد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

ودعا البيان إلى إنهاء النزاع في السودان والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد دون عوائق.

وعلى صعيد أوسع، دعا البيان إلى تحقيق سلام عادل وشامل في أوكرانيا وفلسطين المحتلة وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل والصومال وغيرها من مناطق الحرب والصراع حول العالم. ​​​​​​​

والاثنين، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين من الفاشر والقرى المحيطة بولاية شمال دارفور غربي السودان، تخطى 106 آلاف شخص، منذ استيلاء "الدعم السريع" على المدينة الشهر الماضي وارتكابها مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية.

وبالإضافة إلى غرب السودان، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، هجمات من قبل "الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة مئات، ونزوح عشرات آلاف المدنيين.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي يسيطر عليها الجيش بجانب معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، ومنها العاصمة الخرطوم.