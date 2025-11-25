عساف يطلع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب على أخر تطورات القضية الفلسطينية

شارك المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته الـ 21، برئاسة وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واستعرض الوزير عساف، آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة الأوضاع الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والاعتداءات والجرائم اليومية للاحتلال وإرهاب المستعمرين والاعتداء على المقدسات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما حرص الوزير عساف على استعرض الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس وبالتنسيق مع الأشقاء العرب، لحشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن أولوية القيادة الفلسطينية في الوقت الراهن تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار ومنع التهجير والضم، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها الكاملة في القطاع، ووقف تقويض مؤسسات دولة فلسطين.

في الإطار ذاته أعرب الوزير الفلسطيني عن تقديره للإعلام العربي في نقل معاناة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته وتعزيز السردية الفلسطينية، في مواجهة رواية الاحتلال المضللة والكاذبة، مشيدا بالجهود التي يقوم بها قطاع الإعلام والاتصال في خدمة الإعلام العربي وما يتعلق بدوره الفعال في مساندة الشعب الفلسطيني من أجل مواصلة مسيرته النضالية على الصعد كافة.

وأشار المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف إلى الظروف الصعبة التي يعمل خلالها الصحفيون في فلسطين، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن هناك 255 صحفي وصحفية استُشهدوا جراء استهداف الإحتلال لهم في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.