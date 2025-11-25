انطلاق أعمال الدورة الـ 21 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

- السفير أحمد خطابي: دور حيوي لوسائل الإعلام في مواكبة الأوضاع الراهنة بغزة والضفة الغربية

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ قليل أعمال الدورة العادية (21) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بحضور كل من السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال، وسلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام السعودي، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي وفود الدول العربية.

وفي مستهل كلمته توجه السفير أحمد رشيد خطابي بالشكر للسعودية على جهودها المقدرة خلال رئاسة المكتب التنفيذي من أجل النهوض بإعلامنا العربي وتجويد مؤهلاته والتفاعل مع قضايانا المشتركة، وتثمين قيمنا الحضارية بعمقها الغني والمتنوع.

وأكد خطابي أن القضية الفلسطينية تظل في صلب هذه الانشغالات مذكرا، بهذه المناسبة، بالدور الحيوي لوسائل الإعلام في مواكبة الأوضاع الراهنة وخاصة في قطاع غزة والتطورات الميدانية في الضفة الغربية، بما يعطي نفسا متجددا للزخم الدولي المتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات العربية الثابتة بشأن تجسيد الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتوجه خطابي بتحية التقدير الكبير لمختلف مكونات الإعلام العربي لإضفاء مزيد من الاهتمام بالأوضاع الإنسانية والإغاثية والاجتماعية والبيئية في قطاع غزة مجددين التضامن مع الإعلام الفلسطيني الذي فقد ما يزيد على 250 من الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية الشرسة دون اكتراث بأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية مشددا على ضرورة وضع ضوابط محكمة لحماية سلامة الصحفيين خلال النزاعات المسلحة.

وشدد خطابي على أن هناك حاجة لتفعيل توجهات مجلس وزراء الإعلام في رسم السياسات الإعلامية وتعزيز برامج التعاون بين الدول الأعضاء، وصناعة إعلام عربي أكثر تأثيرا في المحيط الدولي وخاصة عبر خطة التحرك الإعلامي بالخارج وفق محاورها المتمثلة في مساندة القضية الفلسطينية، ومحاربة الارهاب والتطرف، وتصحيح الصورة النمطية عن العالم العربي.

وأشار إلى جملة التوصيات التي قامت اللجنة الدائمة للإعلام بتحضيرها بالتعاون مع فريق الامانة الفنية تمهيدا لرفعها لمجلس وزراء الإعلام للاعتماد واثقا أنها ستشكل إضافة نوعية للعمل الإعلامي العربي ودعم القدرات المهنية، وتنويع أشكال التعاون والشراكات، مشيرا إلى وجاهة التوصية الخاصة بانضمام كل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "الإسيسكو"، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بصفة مراقب إلى مجلس وزراء الإعلام.

كما نوه بأن اعتماد استراتيجية للتربية الإعلامية والمعلوماتية يعد خطوة استشرافية لنشر الثقافة الرقمية في أوساط شبابنا، وتنمية الحس النقدي لديهم وبناء المواطنة الرقمية على طريق الدفع بمسيرة التطوير والتنمية الشاملة.

وأعرب عن تطلعه إلى جملة من القرارات في ضوء خلاصات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وهذا المكتب ومنها على الخصوص تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الارهاب، وخطة في مجال الإعلام البيئي، ومتابعة الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن الجوانب التنظيمية نحو مزيد من الارتقاء بالعمل الإعلامي العربي المشترك.