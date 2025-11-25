الداعية نورهان الشيخ تقدم برنامج قصة من نور على شاشة النهار

أعلنت شبكة تليفزيون النهار عن انضمام الداعية الإسلامية الشابة نورهان الشيخ لتقديم برنامج جديد بعنوان "قصة من نور"، في قالب يمزج بين السرد القصصي والمشاعر الوجدانية، لعرض وتأمل السيرة النبوية الشريفة.

ويهدف البرنامج إلى إعادة قراءة حياة النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) كرحلة إنسانية ملهمة، لا كمجرد سرد أحداث تاريخية.

وقد تفرغت نورهان الشيخ منذ سنوات لتقديم تأملات في شخصية وحياة الرسول الكريم إعلاميًا، من خلال مجموعة برامج منها "زوجات الحبيب" و"مع المصطفى" على شاشة النهار، كما عرض لها برنامج "روح" في رمضان الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، صدر لها كتاب "أحب من نفسي" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في جزئين عامي 2023 و2024، إلى جانب مشاركاتها المستمرة في ندوات خاصة بالجامعات والمدارس، التي تهتم بغرس الأخلاق والقيم الإنسانية.

وتخرجت نورهان الشيخ من معهد إعداد الدعاة، وحصلت على بكالوريوس فنون جميلة، كما تحمل إجازة علمية في السيرة النبوية الشريفة وإجازات في خمس قراءات للقرآن الكريم.