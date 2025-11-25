ولي العهد السعودي وملك الأردن يتناولان سبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، تطرق الاتصال إلى مجمل التطورات في الإقليم، وحرص البلدين على مواصلة التنسيق لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

كما تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والسعودية وشعبيهما الشقيقين، وأهمية توسيع التعاون في شتى المجالات.