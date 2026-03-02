 مسئول أفغاني: قوات تابعة لطالبان عبرت خط دوراند إلى باكستان والاشتباكات مستمرة - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 10:40 ص القاهرة
مسئول أفغاني: قوات تابعة لطالبان عبرت خط دوراند إلى باكستان والاشتباكات مستمرة

كابول - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 10:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 10:14 ص

قال محمد نعيم وردك، نائب الوزير للشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية التابعة لطالبان، في بيان نشره على تطبيق "إكس"، إن قوات تابعة لطالبان عبرت خط دوراند وتخوض "اشتباكات عنيفة" داخل الأراضي الباكستانية.

وأشار وردك، إلى أن الاشتباكات تجري حاليا في قواعد عسكرية باكستانية على طول الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس".

وتابع وردك، أنه إذا استمر الصراع واختارت قوات طالبان التصعيد، فقد تتمكن من إحراز تقدم كبير داخل باكستان.

ولم ترد السلطات الباكستانية رسميا على تصريحات وردك.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تدخل فيه الاشتباكات عبر الحدود، وما تردد عن الغارات الجوية الباكستانية داخل أفغانستان، يومها الرابع على التوالي.

وفقا للتقارير، استهدفت الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة الباكستانية عدة مواقع، منها كابول، ومراكز طالبان العسكرية، ومطار باجرام.

ولم يتسن التحقق من حجم الأضرار من مصادر مستقلة.

