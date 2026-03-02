 الكويت تعترض طائرات درون إيرانية.. وانفجارات قوية في دبي والدوحة - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 10:13 ص القاهرة
الكويت تعترض طائرات درون إيرانية.. وانفجارات قوية في دبي والدوحة

وكالات
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 9:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 9:59 ص

اعترضت الكويت طائرات بدون طيار مهاجمة، اليوم الاثنين، في ثالث يوم على التوالي من الغارات التي شنتها إيران على دول الخليج المجاورة ردا على هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

وقال شهود من وكالة رويترز إن سلسلة من الانفجارات القوية سمعت، صباح اليوم الاثنين، في دبي والعاصمة القطرية الدوحة، مشيرين إلى سماع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في وقت سابق في الكويت.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية الكويتية معظم الطائرات بدون طيار قرب منطقتي الرميثية وسلوى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام الدفاع المدني.

وكانت طهران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران يوم السبت.

كما استهدفت الغارات مناطق مدنية وتجارية في مدن الخليج، مما وسّع نطاق تأثير الصراع على مراكز الطيران والتجارة الإقليمية الرئيسية.


