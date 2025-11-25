توروب يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي المغربي.

ويسافر الأهلي إلى المغرب غدًا، الأربعاء، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب محمد الشناوي، بعد إعلان النادي إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، كما يستمر غياب حسين الشحات ومحمد شكري وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وعدم الجاهزية البدنية، فيما يغيب السلوفيني نيتيس جراديشار بسبب الإيقاف.

فيما عاد للقائمة أحمد رضا والمغربي أشرف داري، بعد تعافيها من الإصابة وخوضهما أكثر من تدريب مع الفريق.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، كريم فؤاد وأشرف داري.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد مصطفى زيزو، طاهر محمد طاهر وأحمد رضا.

الهجوم: محمد شريف وحمزة عبد الكريم.