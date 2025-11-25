الرئيس الأمريكي يشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بما وصفه بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، معربا عن التطلع إلى تعميق الشراكة بين البلدين.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها ترامب إلى الرئيس البناني العماد جوزف عون لمناسبة ذكرى الاستقلال الـ82، مشيرا إلى إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار.

وقال ترامب، في برقيته، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم. يُجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة".

وأضاف: "إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".

وتابع الرئيس ترامب: "أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".

يذكر أن لبنان يحتفل بذكرى الاستقلال في 22 نوفمبر من كل عام.