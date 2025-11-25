رئيس حزب الوعي يحذر: شراء أصوات وخروقات متعددة تهدد المرحلة الثانية من انتخابات النواب

قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إن الإقبال على انتخابات مجلس النواب، في اليوم الأخير من المرحلة الثانية، كان ضعيفًا مقارنة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى وجود انتهاكات وخروقات أمام بعض اللجان، لكنها لم تكن واسعة النطاق.

وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن إدارة العملية الانتخابية أمام اللجان، كانت متميزة، فلم تشهد مظاهر “زفة” أو دعاية أمام اللجان، لكن تم رصد بعض الأمور الأخرى التي تستحق الانتباه.

وأوضح أن من بين هذه الممارسات شراء الأصوات في عدة مناطق، مؤكدًا أن حجم هذه الظاهرة كبير ويشكل خطرًا على نزاهة العملية الانتخابية، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تدهور المناخ السياسي في مصر، داعيًا إلى تكاتف الجميع ووضع إرادة حقيقية لإنهاء المال السياسي والرشاوى

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت مع أي شكاوى قدمت إليها بإيجابية، مؤكدًا حضورها المستمر، مضيفًا أنه كان خروقات مثلا، مثل: التصويت الجماعي والحشد المدفوع الأجر.

وفيما يخص الدعاية الانتخابية، شدد على ضرورة تحديد أماكن معينة لكل محافظة أو دائرة لتعليق الدعاية، مع توفير وسائل تصويت سهلة، مثل التصويت الإلكتروني للمواطنين.

وانطلقت أمس الاثنين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالداخل، والتي تستمر لمدة يومين وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء، لاختيار المترشحين المتنافسين في 13 محافظة.