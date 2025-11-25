الرئيس الأرجنتيني يعتزم زيارة إسرائيل وتدشين السفارة في القدس المحتلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الثلاثاء، في قصر الرئاسة في بوينس آيرس بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وقال ميلي إنه ينوي زيارة إسرائيل في أوائل ربيع ٢٠٢٦ ويعتزم نقل سفارة الأرجنتين من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

ووفقا للقناة ١٤ الإسرائيلية، بدأ لقاؤهما على انفراد، ثم عقد اجتماع موسع بمشاركة الفرق المرافقة.

وجاء في البيان الكامل لوزارة الخارجية الإسرائيلية: "في بداية اللقاء الشخصي، هنأ ساعر الرئيس ميلي بمناسبة انتخابه رئيسا للأرجنتين وفوزه في انتخابات البرلمان. وقال ساعر للرئيس إن انتخابه رئيسا هو معجزة للأرجنتين ومعجزة للشعب اليهودي"، على حد تعبيره.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين. وأعرب ساعر عن تقديره لدعم ميلي لإسرائيل على الصعيد الدولي وفي المنتديات الدولية.

كما تحدثا عن زيارة ميلي القادمة إلى إسرائيل في عام 2026، حيث سيدشن سفارة الأرجنتين في القدس المحتلة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في فصل الربيع.

وأكدت تل أبيب دعمها للإجراءات والإصلاحات التي يقودها ميلي لإنعاش اقتصاد الأرجنتين.

كما تطرق ساعر إلى مسألة إعلان الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، حيث تم مناقشتها خلال اللقاء.