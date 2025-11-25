جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 مسلحين في شرق رفح جنوب قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحديد هوية 5 مسلحين في منطقة شرق رفح جنوب قطاع غزة، خلال عمليات تمشيط في المنطقة.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إلى اغتيال العناصر الخمسة، مُدعيًا أنهم خرجوا من أنفاق تحت الأرض.

وادعى أن قوات الجيش التابعة للقيادة الجنوبية تنتشر في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل عملياتها للقضاء على أي تهديد مباشر.

הלחץ במזרח רפיח נמשך: זוהו וחוסלו חמישה מחבלים חמושים במרחב תשתית הטרור התת-קרקעית



כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל ממשיכים לפעול במרחב מזרח רפיח. מוקדם יותר היום במהלך סריקות במרחב, זוהו חמישה מחבלים חמושים שחוסלו לפני זמן קצר.



ככל הנראה מדובר במחבלים אשר יצאו מתוואי תת-קרקעי… pic.twitter.com/n6kbstQitW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 25, 2025

وفي وقت سابق، أكدت مؤسسة يهودية أمريكية، رصد نحو 500 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت منظمة «الصوت اليهودي» إن إسرائيل انتهكت الهدنة في غزة 500 مرة خلال 44 يومًا.

وأضافت أن الإبادة الجماعية لم تتوقف رغم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في 9 أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميًا عمليات القصف ونسف المنازل والاستهداف المباشر للمواطنين في قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي السبت الماضي، أن الاحتلال ارتكب 497 خرقًا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وأوضح أن هذه الخروقات المتواصلة أسفرت عن وقوع 342 شهيدًا من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 875 مصابًا بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام (حتى السبت الماضي).