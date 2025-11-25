أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن انتهاء تمرين عسكري واسع على الحدود الشمالية في مناطق الجولان السوري المحتل والأغوار أطلق عليه اسم "الدفاع والقوة"، شاركت فيه مختلف قوات الجيش لاختبار جاهزيتها لمواجهة سيناريوهات متعددة.

وشمل التمرين الذي استمر يومين تقييم أداء القيادات العسكرية في جميع الأقسام والفروع والوحدات، واختبار سرعة نشر القوات واستعداداتها في مناطق مختلفة، بما في ذلك النقل الجوي والوصول الميداني للوحدات.

وبحسب القناة الـ 14 الإسرائيلية، شارك في التمرين: مشاة، فرق خاصة، ووحدات مدرعات، إضافة لتجارب في الدفاع المدني والمناطق الحيوية.

وتضمنت السيناريوهات محاكاة هجمات مسلحة متنوعة، منها استخدام سيارات مفخخة، مهاجمون انتحاريون، أعمال شغب، بالإضافة إلى إطلاق نيران على أهداف محددة وطائرات بدون طيار "درونز".

واختبر قسم العمليات إدارة مركز القيادة العليا في سيناريوهات مفاجئة، شملت الانتقال من الروتين إلى الطوارئ، وتفعيل الاستعدادات، وإدارة القوات في ساحات القتال، بالتنسيق مع سلاح الجو وسلاح البحرية.

كما ركز التمرين على التدريب اللوجستي والطبي، بما في ذلك تعبئة المستلزمات، صيانة المعدات، تشغيل أقسام الطوارئ في المستشفيات، ونقل المصابين.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه أن التمرين جاء لاستخلاص الدروس من التدريبات والحروب السابقة، مشيرا إلى أنه يخطط لمواصلة مثل هذه التمارين بشكل مستمر.

وتأتي تلك المناورة في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، بعد اغتيال تل أبيب لرئيس أركان الحزب هيثم الطبطبائي في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتشير التقديرات الإسرائيلية أن الحزب يخطط لرد قوي على عملية الاغتيال.