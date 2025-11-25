أكسيوس: زيلينسكي يريد لقاء ترامب في أقرب وقت ممكن بشأن اتفاق السلام

قال أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن زيلينسكي يريد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في أقرب وقت ممكن" – ربما في عيد الشكر – لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الأمريكي الأوكراني المشترك بشأن شروط إنهاء الحرب.

وأضاف يرماك أن المسئولين الأمريكيين والأوكرانيين اتفقوا من حيث المبدأ على معظم جوانب الخطة، التي خضعت لتعديلات كبيرة عن المقترح الأمريكي الأولي المكون من 28 نقطة، مشيرا إلى أن زيلينسكي يريد التفاوض على مسألة التنازل عن الأراضي مع ترامب نفسه.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، أكد مسئول أمريكي أنه كانت هناك نقاشات مع الأوكرانيين بشان اجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد.

ويخطط ترامب لمغادرة واشنطن خلال عيد الشكر، مساء الثلاثاء، ويخطط للبقاء في منتجع مارالاجو حتى يوم الأحد.

وأضاف يرماك، خلال لقاء مع "أكسيوس": "آمل أن تجري زيارة الرئيس زيلينسكي في أقرب وقت ممكن، لأنها ستساعد الرئيس ترامب على مواصلة مهمته التاريخية لإنهاء هذه الحرب".

وأوضح يرماك أن الفجو الرئيسية التي سيعمل الرئيسان على رأبها هي المتعلقة بالأراضي.

وبخلاف الأمور المحددة - وخاصة مسألة الأراضي - التي يريد زيلينسكي مناقشتها مع ترامب، قال ييرماك إن المسودة الحالية للمراسلات تتوافق مع مصالح أوكرانيا وتحترم خطوطها الحمراء.

وبحسب "إكسيوس"، فإن إحدى القضايا الرئيسية التي أُدرجت في المسودة الجديدة هي الضمانات الأمنية التي ستقدّمها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لأوكرانيا.

وقال يرماك عن النص المتعلق بالضمانات الأمنية: "أعتقد أنه يبدو قويًا للغاية الآن. وأرى أنه قرار تاريخي من الرئيس ترامب والولايات المتحدة إصدار هذه الضمانات الأمنية القوية، وهي ضمانات لم تحصل عليها أوكرانيا من قبل".

وأضاف يرماك أن الضمانات الأمنية ستكون "ملزمة قانونيًا"، وأن هناك "رد فعل إيجابي" من الجانب الأمريكي على فكرة تثبيتها في معاهدة رسمية.