انطلاق المعسكر الأخير لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب

انطلق اليوم، الثلاثاء، المعسكر الأخير للمنتخب الوطني المصري المشارك في كأس العرب، بمعسكر المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وهى المرة الأولى التى يستضيف فيها مركز المنتخبات، أحد المنتخبات الوطنية الأولى منذ إنشائه.

ويخوض المنتخب الوطني الثاني بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الإمارات، الأردن والكويت.

وأدى المنتخب مرانه الأول بالمعسكر بمشاكرة مجموعة كبيرة من اللاعبين، في انتظار انضمام باقي القائمة.

كما حرص حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، وأحمد حسن، مدير المنتخب، على عقد اجتماع مع اللاعبين والتأكيد على أهمية البطولة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل الوصول لأبعد نقطة فيها لتصدير الفرحة للجماهير المصرية.

وقاد عصام الحضري، مدرب حراس المرمى فقرة تدريب حراس المرمى، بمشاركة محمد بسام وعلى لطفي، بينما غاب محمد عواد لارتباطه مع الزمالك بمباراته المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جانبه، أكد حلمي طولان أن الجهاز الفني، حرص على متابعة مباراة الكويت ضد موريتانيا والتي حسمها الكويت لصالحه، ليكون الفريق الرابع في مجموعة منتخبنا ببطولة كأس العرب.

وشدد طولان على أن المنتخب جاهز للقاء الكويت بالعاصمة القطرية، في افتتاح مشواره بدور المجموعات، فى الثاني من ديسمبر المقبل.

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب على إقامة المعسكر التدريبي بمركز المنتخبات الوطنية، والذي تتوافر فيه كل الإمكانات للاعبين من ملاعب رائعه وإقامة وجيم وهدوء ونظام، وهي عوامل مهمة لنجاح المعسكر.